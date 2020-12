Supermercati Md, apre un nuovo punto vendita a Canicattì

Md apre il suo primo store a Canicattì, facendo salire a 93 i punti vendita in Sicilia. La struttura si svilupperà su 1000 metri quadri ed è situata nella periferia est della città e raccoglie un bacino d'utenza di circa 35mila abitanti che si estende ai comuni limitrofi di Naro, Delia, Serradifalco, fino a Caltanissetta. Gli occupati sono 16, con un'età media di 32 anni e tutti della zona.

Lo store di Canicattì è tra i primissimi in cui fa il suo esordio un servizio pensato soprattutto in vista delle prossime feste: “Md Cucina per te”, take away di alta gastronomia a base di piatti tipici della tradizione natalizia declinati sulle tipicità locali. Un servizio innovativo, disponibile dal 10 al 31 dicembre, pensato per semplificare la vita e rendere pranzi e cene di famiglia – per quanto rigorosamente contingentate - unicamente un piacere conviviale. Sempre alle feste è dedicato il primo Catalogo Natale MD che sarà disponibile sul punto vendita di Canicattì e on line.

Spazio infine alla solidarietà con le speciali “Stelle di Natale” benefiche: a Canicattì sarà possibile acquistare le benaugurali piante natalizie, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore della ricerca scientifica. Un’iniziativa che replica e rafforza l’impegno dell’insegna, che quest’estate ha donato 100 mila euro all’Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento per le malattie infettive e in questi mesi presidio in prima linea per la lotta al Covid. Lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00-21:00 e la domenica dalle 8:30-21:00.