Stabilizzazione dei precari al Comune di Favara, niente all'orizzonte: proclamato lo stato di agitazione

Si allungano ancora i tempi per la stabilizzazione del personale precario del Comune di Favara, proclamato lo stato di agitazione.

Alla decisione si è giunti stamattina, al termine di una partecipatissima assemblea proclamata dai sindacati Cisl Fp e Fp Cgil, a cui hanno partecipato anche componenti dell’amministrazione comunale. In quella sede si è infatti chiarito che l’Ente deve ancora approvare 2 strumenti finanziari, allungando in modo significativo i tempi per giungere alla tanto annunciata e auspicata trasformazione dei contratti per i lavoratori precari e part time oggi in servizio.

“Abbiamo preso atto degli impegni e delle scadenze indicate dall’Amministrazione – spiega il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello - ma è chiaro che i dipendenti precari non possono più attendere. Siamo quindi al loro fianco per avviare le iniziative di mobilitazione necessarie per superare le numerose criticità evidenziate oggi”.