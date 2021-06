Precari non ancora stabilizzati, proclamato lo stato di agitazione

Non è stato dato corso, non ancora, al processo di stabilizzazione. Il segretario generale s'è però detto fiducioso e soddisfatto per il gran lavoro svolto dagli uffici finanziari del Municipio di Porto Empedocle, precisando che, se i prossimi consigli comunali si svolgeranno nei tempi ordinariamente regolari arriveremo entro i termini concessi dal ministero (centoventi giorni) all’approvazione dei Bilanci e Rendiconti degli anni che vanno dal 2015 al 2020, e il conseguente invio a Roma.

I precari del Comune - dopo un lungo e serrato dibattito durante il quale é emerso il grave stato di disagio in cui si trovano i lavoratori - all’unanimità hanno però proclamato lo stato di agitazione a partire da ieri.

Si è svolta, infatti, all'aula consiliare, l’assemblea sindacale dei lavoratori precari del Comune di Porto Empedocle, indetta dalla triplice sindacale Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil di Agrigento, alla quale hanno partecipato per la parte sindacale i responsabili provinciale rispettivamente Pietro Aquilino, Carlos Bonfanti e Luigi Fabrizio Danile, mentre a rappresentare l’ente comunale, vi era il segretario generale Ferlisi.

"Durante lo svolgimento dell'assemblea - hanno spiegato i sindacalisti Pietro Aquilino, Carlos Bonfanti e Luigi Fabrizio Danile - è emersa la grande preoccupazione dei lavoratori, in considerazione che, ormai, i primi sei mesi dell’anno, sono andati via senza che ancora si sia dato inizio al processo di stabilizzazione, anzi si assiste all’azione irresponsabile di taluni consiglieri comunali, i quali convocati in seconda convocazione venerdì scorso, non hanno assicurato la loro presenza, cosicché il consiglio comunale non si è potuto svolgere per mancanza del numero legale, con la conseguenza che Atti importanti, propedeutici alla conclusione della fase di dissesto inseriti all’odg non hanno potuto vedere la propria approvazione".