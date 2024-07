Stabilimento balneari con prezzi folli, Codacons: "Vengano revocate le concessioni"

Con una diffida alle Capitanerie di porto e all’agenzia del Demanio il Codacons chiede di revocare le concessioni agli stabilimenti balneari che applicano ai clienti prezzi esagerati per i servizi offerti in spiaggia.

“I gestori degli stabilimenti, se vogliono mantenere le concessioni, devono impegnarsi a calmierare i listini al pubblico – spiega Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale Codacons – . Le spiagge non possono diventare un lusso per ricchi, e chi vuole trascorrere una giornata presso un lido fruendo di ombrelloni, lettini e consumazioni alimentari, deve poterlo fare senza subire tariffe esagerate, soprattutto perché si tratta di aree demaniali, quindi di proprietà dello Stato, affidate in concessione. La legge non consente speculazioni sui beni pubblici come le spiagge e, anzi, prevede che sia sempre assicurata la presenza di spiagge libere per i meno abbienti”.

“Accanto quindi ai servizi di lusso, come tende, capanne e altre strutture i gestori degli stabilimenti devono prevedere anche aree low-cost con servizi pubblica “base” a prezzi accessibili a tutti” – conclude Tanasi.