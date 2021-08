Social bonus per le famiglie in difficoltà, pronto il nuovo bando: si può già presentare la domanda

Si tratta di un provvedimento di sostegno, con fondi regionali, a beneficio di coloro che si trovano in grave sofferenza economica per l’acquisto di beni di prima necessità. L'assessore Vullo: "Predisposto anche un servizio di aiuto a chi non ha dimestichezza con i mezzi informatici"