Imprese, credito d'imposta Zes: workshop promosso da Sicindustria e Bcc agrigentino

Credito di imposta Zes e strumenti a sostegno delle politiche industriali in Sicilia: sono questi i temi di cui si parlerà giovedì 20, alle 10:30, presso la sede di Sicindustria Agrigento in via Artemide, in occasione del workshop organizzato dal comitato piccola industria di Sicindustria, in collaborazione con la Bcc Agrigentino.

Previsti i saluti di Roberto Franchina, presidente della Piccola industria di Sicindustria, e di Gero La Rocca (Sicindustria Agrigento).

Aprirà i lavori, Giuseppe Patti, presidente della piccola industria di Sicindustria Agrigento, e seguiranno gli interventi di Francesco Paolo Trapani, amministratore unico di Errendi, Sergio Amato, amministratore di Finance Consulting, e Giuseppe Parrinello, direttore generale della Bcc Agrigentino.

I lavori si concluderanno con il question time dedicato alle domande delle imprese.