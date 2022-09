Servizio civile digitale, via alle selezioni: ecco come partecipare

E' stato pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale il Bando PNRR per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale.

Si tratta in totale di 268 progetti, che si realizzeranno in Italia tra il 2022 e il 2023 e sono rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni e hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con 1.145 ore all'anno per i progetti di 12 mesi.

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU (Servizio Civile Universale) attraverso il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia". Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 di venerdì 30 settembre 2022.