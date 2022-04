Poste, per i titolari di Postepay attivo un servizio di assistenza virutale

Anche i cittadini della nostra provincia potranno accedere a "Poste", il nuovo assistente digitale di Poste Italiane. Sarà possibile utilizzarlo attraverso l'app Postepay: si attiverà una chat in tempo reale per richiedere informazioni e supporto sui servizi PostePay, come ad esempio il duplicato del PIN , attivazione e rinnovo di una carta PostePay standard, blocco della

carta in caso di furto o perdita.

L’assistente digitale sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi, e sarà possibile chiedere il suo supporto anche sui siti poste.it e postepay.it. Contattando l’800.00.33.22 e selezionando il tasto dedicato ai servizi Postepay, inoltre, è comunque possibile interagire con l’assistente digitale. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, l'assistente digitale provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.