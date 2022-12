Potenziamento di servizi e infrastrutture sociali a Ribera, arriva un finanziamento da 1 milione e 500 mila euro

Arredi per il parco giochi, assistenza a disabili e anziani e nuove tecnologie digitali ma anche rifacimento delle aree verdi. Sono solo alcune delle novità che riguardano la città di Ribera grazie ad un finanziamento da un milione e mezzo di euro che arriverà nell’ambito dell’ avviso pubblico servizi e infrastrutture sociali con il PNRR.

Il primo finanziamento, da 700 mila euro, riguarda il progetto di fornitura e posa in opera di arredi per parco giochi inclusivi ed attività sportiva all’aperto, potenziamento delle infrastrutture verdi previste dal Piano regolatore generale.

Il secondo finanziamento, da 850 mila euro, prevede la progettazione e lo sviluppo di servizi assistenziali per soggetti anziani, disabili, migranti e profughi reduci dalle guerre basati sull’utilizzo di servizi digitali e nuove tecnologie. Destinatari dell’iniziativa progettuale sono tutti i residenti nel territorio del Comune di Ribera e nei comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario D6.

“Il primo intervento - dice il sindaco Matteo Ruvolo - è un progetto importante che ci consentirà di rinnovare alcuni parchi giochi rendendoli inclusivi e di realizzarne dei nuovi. Sono state individuate anche le aree che verranno attrezzate con arredi per lo sport all'aperto ed infine alcune aree verranno trasformate in orti urbani. In questo modo diverso aree della nostra città verranno rinnovate ed attrezzate per consentire una migliore vivibilità a tutti i cittadini, dai più piccoli fini agli anziani. Il secondo ci consentirà di mettere in campo diverse modalità di assistere i cittadini del distretto sociosanitario. Un’opportunità che abbiamo intrapreso, al pari di altri finanziamenti del Pnrr. Voglio ringraziare il progettista Luigi Marino, responsabile del Suap; Anna Taglialavoro e l’architetto Silvia Giarratano per la consulenza ed il supporto fornito agli assessori Augello e Caico che hanno saputo intercettare questa opportunità, ottenendo un'altro importante finanziamento”a.