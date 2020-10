Rocco Forte Hotels incentiva l'incoming dal Regno Unito

Rocco Forte Hotels conferma l'Italia al centro della sua mappa, non solo strategica ma anche di cuore e dà avvio a un'azione concretissima per promuoverne il turismo. "Fit to Travel" è la risposta pionieristica di Rocco Forte Hotels all'attuale confusione che circonda i test richiesti ai viaggiatori inglesi verso il nostro Paese.

Grazie alla partnership appena stretta con Blue Horizon - società certificata con sede nel Regno Unito - sarà attivo un servizio di test pre-volo rapido e senza ritardi. Interamente prenotabile online, il kit di auto-test by Blue Horizon per Rocco Forte Hotels garantisce una certificazione certa e valida entro 72 ore dal viaggio.

E' stata pensata una soluzione anche per i tanti viaggiatori d'affari in partenza last minute per l'Italia. Il test è infatti disponibile anche all'arrivo, con risultati entro 48 ore, in tre strutture Rocco Forte: Hotel de la Ville e Hotel de Russie a Roma, Verdura Resort di Sciacca.

Tutti gli ospiti inglesi di Rocco Forte Hotels hanno diritto a test scontati. E' sufficiente citare il codice riservato esclusivamente a loro. Il costo del test scende da 169 a 129 sterline per gli ospiti di Rocco Forte Hotels, ai quali è offerto un codice sconto di 40 sterline alla conferma della prenotazione alberghiera.

Sir Rocco Forte così commenta l'offerta "Fit to Travel": "Questi sono tempi difficili, ma sono più che mai intenzionato a fare tutto il possibile per migliorare l'iter di viaggio e permettere ai nostri clienti di partire e stare bene. Condurre i test prima di partire per l'Italia riduce gran parte dei problemi e aiuta a rendere il viaggio più agevole. All'arrivo gli ospiti troveranno la nostra abituale ospitalità e il nostro servizio, per rendere il loro soggiorno italiano indimenticabile come sempre".