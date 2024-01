Contro l'Ue, il Governo e la Regione: la protesta degli agricoltori si sposta fra Sciacca e Menfi

Saranno una ventina i trattori che domani, a partire dalle 7,30, si ritroveranno a Sciacca, davanti allo stadio comunale. E' prevista una marcia di protesta lungo il centro della città e poi gli agricoltori si sposteranno a Menfi.

Ieri, la protesta s'è svolta sulla Palermo-Sciacca, in territorio di Poggioreale. Gli agricoltori siciliani stanno protestando contro le politiche dell'Unione Europea, del Governo e della Regione che "favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani". Vengono reclamate misure di sostegno per l'agricoltura e l'allevamento. A Sciacca e Menfi si protesterà in particolar modo, contro la Regione, per lo stop al prelievo di acqua per usi irrigui dal lago Arancio.