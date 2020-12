Saldi invernali 2021, si va verso il posticipo per evitare la zona "rossa"

Saldi invernali 2021, manca poco alla data di inizio del periodo che offre ai clienti la possibilità di approfittare di sconti e occasioni per rinnovare il proprio guardaroba. Mai come quest’anno il momento è particolarmente atteso, considerando le restrizioni dovute alla pandemia che nell’ultimo periodo dell’anno hanno costretto sia le famiglie che i commercianti a rimandare gli acquisti. Come sempre, anche per il 2021 è previsto un calendario dei saldi invernali diverso da regione a regione. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere per tenersi pronti.

Saldi invernali 2021, quando iniziano

I saldi invernali 2021 iniziano il 4 gennaio 2021. Tuttavia, alcune regioni hanno deciso di posticipare l’avvio in considerazione della decisione del Governo di rendere zona rossa l’intero Paese fino al 6 gennaio. La Sicilia che, per il momento, ha fissato la data al 2 gennaio vorrebbe uniformarsi alla scelta, ad esempio, della Lombardia che ha spostato l'avvio dei saldi al 7 gennaio.

A causa delle restrizioni anti-Covid, infatti, il 5 gennaio sarebbe stato non solo impossibile aprire le attività, ma si sarebbe impedito ai cittadini di poter approfittare delle occasioni di sconto nei negozi fisici, a tutto vantaggio, ancora una volta delle grandi piattaforme online.