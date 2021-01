Gli sconti nell'era Covid, giovedì al via i saldi invernali: "Ecco come evitare le fregature"

La Giunta Regionale, accogliendo le richieste giunte da più parti, ha deciso che in Sicilia le vendite di fine stagione inizieranno il 7 gennaio 2021, per concludersi il 15 marzo 2021.

“A dicembre 2020 l’Istat ha stimato un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,4 a 102,4), sia dell’indice del clima di fiducia delle imprese che passa da 83,3 a 87,7; un recupero quasi fisiologico, dopo la lunga serie di cali e minimi storici registrati nel corso del 2020 - rendono noto dalla Federconsumatori - . L’inflazione, invece, a novembre è stata ancora negativa, -0,2%, con un range di previsione per dicembre tra -,03 / -0,7; un andamento da ben sette mesi consecutivi con segno meno. In controtendenza, invece, i prezzi dei prodotti appartenenti al cosiddetto carrello della spesa, ovvero beni alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, il cui tasso cresce del +1,5%. La crescita dei prezzi di tali prodotti pesa soprattutto sulle tasche delle famiglie con redditi medio-bassi. Ipotizzare, quindi, previsioni sul giro di affari dei prossimi saldi invernali sarebbe un azzardo. Le proiezioni sarebbero stravolte dall’andamento degli acquisti con il black Friday e dalle ripercussioni Covid. Inoltre, già dalla fine di novembre, i commercianti, pur di far cassa in previsione del l0ckdown di fine anno, hanno iniziato ad applicare sconti, in alcuni casi con percentuali da saldi inoltrati”, concludono da Federconsumatori.

Il decalogo di Federconsumatori

"La raccomandazione più importante sui saldi - dicono da Federconsumatori - è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto".