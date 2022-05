Saldi, stabilite le date per i prossimi due anni: quelli estivi partiranno dal primo luglio

Programmate le date dei saldi e delle vendite promizionali in Sicilia per il biennio 2022-23. L'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, ha firmato il decreto secondo il quale, gli sconti invernali potranno essere effettuati dal 2 gennaio al 15 marzo, mentre quelli estivi sono in calendario dall'1 luglio al 15 settembre. Indicati anche i periodi per le vendite promozionali: dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

"Dopo il periodo acuto della pandemia che ha stravolto il calendario dell'ultimo biennio - spiega Turano - si torna alla programmazione che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale che permette a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo. E' indispensabile - conclude l'assessore - che istituzioni e organizzazioni di settore maturino la capacità di analizzare adeguatamente i trend e di monitorare quei fattori che possono influire sul successo delle vendite promozionali e dei saldi".