Locale chiuso per mancanza d'acqua, il titolare su tutte le furie: "Siamo nel 2024 e non nel 1924"

Chiuso per mancanza d'acqua. Lo ha fatto, e comunicato sui social ai propri clienti, un locale di ristorazione della Scala dei Turchi a Realmonte. Un locale il cui titolare è stato costretto a disdire tutte le prenotazioni che aveva per ieri sera. "Non siamo nelle condizioni di operare regolarmente per mancanza d'acqua!", ha annunciato l'imprenditore. "Faccio un appello agli uffici competenti, alle istituzioni e a chi ha potere decisionale a dare una svolta perché la nostra provincia è in ginocchio - ha scritto, senza mezzi termini, il titolare del locale - . Non ci sono trasportatori d'acqua disponibili a erogare il servizio. Il danno economico e di immagine non sarà cosa di poco conto ...".

Il presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso 20 giugno, aveva istituito un tavolo permanente "per monitorare quotidianamente l'approvvigionamento idrico di Agrigento e della sua fascia costiera e per intervenire tempestivamente su ogni singola criticità, soprattutto nel settore turistico-alberghiero", era stato annunciato. Era stato fatto dopo che, nei giorni precedenti, Francesco Picarella, responsabile di Federalberghi, proprietario dell'hotel del Viale, aveva - senza mezzi termini - evidenziato l'aumento di disdette, da parte dei turisti, in alberghi e B&B. "Ho voluto costituire immediatamente un tavolo di emergenza sulla crisi idrica di Agrigento - ha detto il presidente della Regione - per fornire risposte celeri alla città, soprattutto in vista della stagione turistica appena iniziata. L'obiettivo è scongiurare il peggioramento della situazione ed evitare anche gli effetti negativi di allarmismi che possono essere amplificati creando gravissimi danni all'economia e all'immagine della Città dei Templi e dell'intera Sicilia", aveva spiegato il governatore.

Evidentemente però qualcosa sembra non funzionare a regola d'arte visto che un imprenditore della Scala dei Turchi, rinomata località turistica dell'Agrigentino, ieri sera è stato costretto a chiudere e "non sa ancora - per sua stessa ammissione - per quanto tempo".

"Auguro a noi e ai nostri colleghi di avere la forza e la determinazione per affrontare questa stagione al meglio delle possibilità - ha scritto, non lasciandosi prendere dallo sconforto, il titolare del locale di ristorazione della Scala dei Turchi - . Siamo nel 2024 e non nel 1924 - ha ricordato, con rabbia, - . Apriamo gli occhi e diamo ossigeno alle attività commerciali e artigianali che vivono di quotidianità".

