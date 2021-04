Rigenerazione urbana, piano di interventi da 20milioni nell'Agrigentino

"Fino al 4 giugno i Comuni sopra ai 15 mila abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, possono richiedere contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana: un'opportunità, dati Istat sulla popolazione alla mano, per Agrigento (contributo massimo ottenibile 20 milioni di euro), ma anche per Licata, Canicattì, Sciacca, Ribera, Favara, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle (massimo 5 milioni)". Lo dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno, snocciolando il decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'8 aprile.

"La misura - aggiunge - ha l'obiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attuando le disposizioni dell’articolo 4 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 21 gennaio 2021, di concerto con i ministeri dell'Economia, dell'Interno e delle Infrastrutture".