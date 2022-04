Rigassificatore a Porto Empedocle, favorevoli o contrari? Ecco il parere degli abitanti

Fra gli effetti dell'invasione militare delle truppe russe in Ucraina c'è anche la corsa dei governi dei paesi europei a mutare le rispettive politiche energetiche volte a ridurre la dipendenza dalle forniture provenienti dalla Russia. Ed ecco dunque che, per stessa ammissione dell'amministratore delegato di Enel che ha annunciato un investimento da un miliardo di euro su Porto Empedocle, torna in augue il progetto del rigassificatore.

AgrigentoNotizie ha chiesto agli empedoclini se sono favorevoli o contrari alla realizzazione dell'impianto. La totalità degli abitanti intervistati nella centrale via Roma si sono detti favorevoli alla costruzione del rigassificatore. Secondo gli empedoclini, che AgrigentoNotizie ha incontrato, l'opera porterebbe sviluppo e occupazione per il territorio.