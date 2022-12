Ricchezza della popolazione, Istat: Agrigento ultima in classifica

Non solo tra gli ultimi per qualità della vita, ma relegati in fondo anche quando si parla di ricchezza della popolazione e quindi del tenore di vita di chi vive in provincia di Agrigento.

A dirlo è l'Istat, che ha realizzato l'analisi del pil per i territori per gli anni 2019 e 2020, stabilendo che appunto l'Agrigentino è ultimo in Italia per il valore aggiunto pro capite prodotto, mentre a trainare il paese ci sono - come era immaginabile - Milano, Bolzano e Bologna con valori che vanno dai 47,9mila euro a 35,5mila euro.

La nostra provincia, invece è arenata all'ultimo posto con appena 13.5mila euro, con risultati specifici ancora peggiori: l’apporto dei Servizi del commercio, ristorazione, trasporti e telecomunicazioni è più elevato nella provincia di Milano (14,9mila euro per abitante), e si ferma ad appena tremila euro per le province di Enna, Agrigento e Caltanissetta.

Anche per il settore delle costruzioni, il valore aggiunto per abitante dell'Agrigentino si ferma ad appena 500 euro ad abitante, con Bolzano che svetta ad oltre 2mila euro.