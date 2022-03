Nuovo resort di lusso a Torre Salsa, tutto pronto per le assunzioni: ecco come candidarsi

Il prossimo 7 luglio il nuovo resort di lusso del gruppo Adler, a Torre Salsa in territorio di Siculiana, aprirà le porte ai turisti con un'inaugurazione che si preannuncia come un grande evento. Ma allo stesso tempo il gestore della struttura si è già messo in moto per il cosidetto "recruiting", ovvero la ricerca di personale specializzato da inserire nel proprio organico. Naturalmente si cercano figure che abbiano esperienza o comunque reduci da un percorso di studi specializzato nel settore alberghiero e della ristorazione, con una buona conoscenza delle lingue.

A ricordare questa ghiotta opportunità per i giovani del posto è stato il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito: "Mettetevi in gioco - ha scritto nella sua pagina Facebook - e proponetevi per questa interessante sfida lavorativa. Altri imprenditori stanno scegliendo il nostro territorio per investire nel campo turistico, con offerte di lavoro qualificate e gratificanti. L’amministrazione comunale sosterrà ragazze e ragazzi attraverso l’organizzazione di corsi specifici di formazione per consentire l’acquisizione di nuove competenze".

Il sito per proporre la propria candidatura è disponibile sul sito ufficiale www.adler-resorts.com.

La struttura ormai pronta a Siculiana si presenta come una vera e propria oasi di libertà, relax e benessere davanti al mare, nei pressi della riserva naturale di Torre Salsa. Struttura di charme, è stata pensata come un'opera che fa del rispetto e del legame con il territorio il proprio punto di forza, valorizzando la natura, la quiete e l’autenticità del luogo interpretando a al meglio l’esigenza crescente di un lusso sostenibile.