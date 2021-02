Economia e danni del Covid, Confartigianato: "Le imprese indebitate per mezzo miliardo di euro”

E’ stato presentato ufficialmente nella sede di Confartigianato il “Rapporto Imprese della provincia di Agrigento”, aggiornato al 31 dicembre 2020. Dallo studio, emerge una realtà provinciale in forte sofferenza anche se alcuni settori stanno esprimendo positività.

Su 40.736 imprese iscritte, ben 5.757 sono imprese inattive e in scioglimento, mentre modesto è il numero di aziende, n. 476, sottoposte a procedure concorsuali. Il tasso di mortalità delle imprese nei primi tre anni di attività risulta essere più elevato per i settori del Turismo, Credito/Assicurazioni e Commercio. Questo dato potrebbe essere peggiore perché la chiusura di una impresa precede la cancellazione dal Registro Ccia solitamente di 12 mesi. Il sistema delle Imprese è ancora fortemente ancorato alla forma giuridica della “ditta individuale” con 26.341 imprese sul totale. Molto inferiore è il numero di imprese con personalità giuridica propria (società di capitali; società di persone; cooperative; consorzi; ecc.).

Tutto bene? E invece no. Perché come precisa il presidente di Confartigianato Vincenzo Insalaco, oltre al grave impatto del Covid sui settori connessi ad esempio al turismo, al commercio, al trasporto e all'agricoltura, molte imprese sono oggi in difficoltà per aver sottoscritto prestiti necessari per portare avanti la propria attività: in provincia, da marzo 2020 a febbraio 2021 sono oltre 9mila quelle che hanno richiesto di accedere al Fondo di garanzia, per un importo medio di finanziamento di 44.621 euro e un importo finanziato di 405 milioni di euro erogati.