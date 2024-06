Innovazione, Schifani incontra vertici di Ibm Italia: "Opportunità per i nostri giovani"

Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orléans una delegazione di dirigenti di Ibm Italia, il colosso dell'informatica.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’azienda hanno esposto a Schifani il programma di "Academy" che sta portando avanti nell’Isola nell’ambito della formazione e dello sviluppo delle competenze di giovani laureati e laureandi nel settore dell’information technology, con particolare riguardo all'Intelligenza artificiale.

"Sono lieto - ha detto il governatore - che Ibm abbia scelto la Sicilia per i suoi progetti di sviluppo del capitale umano del nostro Paese e che abbia riconosciuto nei nostri giovani un livello di competenze nelle materie tecniche e scientifiche tale da attirare l’attenzione di aziende di così alto spessore. Queste risorse umane, adeguatamente formate, sarebbero così spendibili sul nostro territorio per progetti di caratura nazionale. Guardiamo con favore a ogni iniziativa che favorisca lo sviluppo e la crescita dell’occupazione dei nostri giovani in Sicilia".