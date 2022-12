I destinatari sono: associazioni di promozione sociale; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica; gli enti ecclesiastici riconosciuti, dotati di personalità giuridica; le fondazioni, a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l’ente non persegua fini di lucro; lo svolgimento di attività in favore di minori.

A pubblicare l'avviso è il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. Le somme derivano dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo nazionale per le Politiche della famiglia.

Quattro milioni di euro per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia da parte di associazioni, cooperative ed enti ecclesiastici.

Asili nido, dalla Regione 4 milioni di euro per investimenti in strutture per la prima infanzia