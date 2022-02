Reddito di cittadinanza, al via i tirocini in azienda per oltre 100 percettori che impareranno un nuovo lavoro

Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e l'assessore ai servizi sociali Davide Caico hanno comunicato che sono iniziati ìl 25 febbraio scorso i tirocini in azienda per i primi 10 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (ma anche Sia e Rei. Si tratta del risultato dei cosiddetti Progetti PON Sia.



Il progetto è stato voluto da tutti i sindaci dei Comuni del distretto D6, on la collaborazione delle aziende che operano nel territorio e che hanno manifestato la volontà di accogliere tirocinanti partecipando attivamente alle selezioni, sottoscrivendo la convenzione con l’Agenzia per il lavoro che si è occupata di orientare i candidati in base alle competenze. Entro la fine del mese di marzo saranno avviati i tirocini per gli altri 110 soggetti.





"Questo progetto – afferma l’assessore Caico - rappresenta l’inizio di un percorso che abbiamo voluto avviare e che continuerà con altre iniziative volte alla solidarietà sociale. Iniziative che per troppo tempo sono rimaste bloccate e che una volta avviate consentiranno di realizzare diversi progetti da supporto a tutte quelle persone che vivono un disagio socio-lavorativo. Nelle prossime settimane si concluderà l'iter per gli altri tirocinanti che permetterà loro di apprendere quelle essenziali competenze, attraverso un accompagnamento mirato che li porterà ad un nuovo percorso lavorativo.