Il Reddito di cittadinanza fa salire l'Isee, si rischia la beffa: "Sussidi più bassi nel 2021?

Lo Stato con una mano dà e con l'altra, forse inconsapevolmente, rischia di togliere. Chi ha percepito il Reddito di cittadinanza potrebbe infatti ritrovarsi nel 2021 con un assegno mensile più leggero.

La beffa, perché di vera e propria beffa si tratterebbe, s'intravede all'orizzonte dopo il rilascio dei primi modelli Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica). In pratica, l'indennità del Reddito di cittadinanza viene automaticamente conteggiata dal sistema dell'Inps come un normale reddito. "Ciò comporta un rialzo dell'Isee con probabili ricadute sul nuovo sussidio che verrà erogato a partire da febbraio". Lo denunciano il consigliere comunale di Palermo Marcello Susinno e il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao, che hanno raccolto la segnalazione di parecchi cittadini preoccupati per eventuali decurtazioni del sussidio.

Susinno e Nicolao stamattina si sono recati con uno degli interessati negli uffici dell'Inps per cercare di fare chiarezza. "Nei modelli Dsu - soiegano i due consiglieri - il sistema automaticamente va ad imputare alla voce 'trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef' gli emolumenti riconducibili al Reddito di cittadinanza percepito nel 2019. Motivo per cui schizza all'insù il reddito del nucleo familiare calcolato nel nuovo modello Isee 2021. Inutile dire che, in tempi di Covid, l'impatto sarebbe devastante per tante famiglia indigenti. Non solo con riferimento al Reddito di cittadinanza, ma anche ad altri provvedimenti di sostegno".

A questo punto, la domanda sorge spontanea: il sistema informatico dell'Inps è perfettamente tarato oppure non riconosce le indennità del Reddito di cittadinanza e le inserisce erroneamente nel computo Isee? "D'altro canto - concludono Susinno e Nicolao - sarebbe poco comprensibile se il governo d un aiuto e per effetto dell'aiuto stesso poi penalizzazioni".