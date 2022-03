Turismo, nasce la “Costa del Mito”: un viaggio di 150 chilometri fra arte, cultura e gusto

Nasce dall'unione di tre province la “Costa del Mito”, il progetto di marketing territoriale che da Seluninte a Gela propone un'ampia offerta turistica. Un itinerario lungo 150 chilometri che racchiude, storia, cultura, paesaggio e gusto.

In mattinata, la prima denominazione costiera in Sicilia è stata presentata nella sede del parco archeologico Valle dei Templi dai responsabili del locale Dmo, la prima uscita ufficiale invece è prevista per il prossimo 10 aprile alla borsa internazionale del turismo di Milano.