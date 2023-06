Testimonial della Costa del Mito, il professore Schettini agli agrigentini: "Fruite della cultura in modo consapevole"

Si è svolta a Sciacca, la prima edizione della "Costa del Mito golf cup". Ospite d’eccezione è stato il professor Vincenzo Schettini, che con i suoi tre milioni di follower sui social network è, senza dubbio, l'insegnante di fisica più conosciuto d'Italia.

La gara si è disputata su una 18 buche Stableford a 3 categorie. Per Schettini è stato l'ultimo giorno in Sicilia, in cui ha trascorso una vacanza, invitato dalla Dmo a visitare e conoscere i luoghi più suggestivi della Costa.