Modulazione del progetto Pon, ecco cosa c'è da sapere

Si informa la cittadinanza che è stata approvata la rimodulazione del progetto Pon Inclusione 2014/2020.

Il progetto è un programma che contribuisce a garantire l’erogazione di prestazioni e servizi sociali in modo uniforme su tutto il territorio del Distretto Socio Sanitario D6 fino al 30 giugno 2021 e persegue l’obiettivo di sviluppare l’inclusione attiva anche attraverso il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e le loro attività in favore delle persone in condizione di disagio socio-economico ed esclusione sociale.

Aderendo all’Avviso 3/2016 il Comune di Ribera ha ottenuto un finanziamento pari ad €. 741.214,00 finalizzato alla previsione di specifici interventi di presa in carico integrata e di inclusione attiva delle persone beneficiarie del SIA Rei e del Reddito di cittadinanza.

Le linee di attività saranno due: rafforzamento del segretariato sociale, del servizio sociale professionale e degli interventi, con assistenti sociali, educatori, psicologi e tutor di accompagnamento in favore dei cittadini; attivazione di dispositivi di sostegno per l’inclusione attiva come i tirocini formativi e di inclusione sociale.

L’approvazione della rimodulazione dell’Avviso 3/2016, con la rendicontazione delle attività finora svolte, ha consentito a Questo Ente di ottenere un ulteriore finanziamento pari ad €. 131.858,00 che servirà per la programmazione dell’Avviso 1/2019 e che si va ad aggiungere ai due finanziamenti di €. 288.770,00 ed €. 260.021,54 rispettivamente del Fondo Povertà 2019 e 2018, destinati ad attuare misure di contrasto alla povertà ed all’inclusione sociale.

Considerato che sono già uscite le linee guida per il Fondo Povertà, nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti predisporranno gli atti propedeutici alla messa in opera di ogni singola voce indicata nel progetto al fine di attuare tutte le azioni programmate.