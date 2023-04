Lavoro, c'è poco da festeggiare: 90 mila disoccupati in provincia e tanti con contratti "farlocchi"

E’ del 19,3% il tasso di disoccupazione - secondo i dati ufficiali dell’Istat - per la popolazione agrigentina da 15 a 64 anni. Lo rende noto il segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto.

"Questi dati - dice Acquisto - si traducono in quasi 90 mila disoccupati in provincia senza tener conto di tutti quelli che sulla carta risultano occupati, ma che in realtà sono costretti a posizioni lavorative precarie e mal pagate". Una situazione che, negli anni, diventa sempre più grave.

“Ogni giorno la nostra organizzazione affronta migliaia di vertenze, le problematiche riguardano contratti farlocchi, salari non rispettati, lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese. Siamo davvero stanchi dei proclami, è tempo di dare linfa vitale al nostro territorio definendo un vero piano di rilancio - ha scritto Acquisto - . In provincia di Agrigento soffrono sia i disoccupati che gli occupati, per non parlare dei giovani che, non sono 'nullafacenti' per scelta ma sono costretti a sopravvivere in un territorio in cui non gli si assicura un futuro. Io stesso sono padre e quando sento che per avere un futuro bisogna andar via da questa terra riesco solo a pensare all’immane fallimento della nostra generazione su tutti i livelli. Per cambiare le cose bisogna metterci la faccia, occorrono investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese, sostegni per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro. Vogliamo una Sicilia, a misura di giovani, di donne, di lavoratori e di famiglie. Vogliamo risposte, il prossimo lunedì primo maggio, Cgil, Cisl e Uil si riuniranno a Potenza, città simbolo della difficile situazione del Sud, ma anche luogo dal quale può partire una nuova stagione di rilancio e crescita. 'Fondata sul lavoro' 75 anni di Costituzione, è lo slogan che identifica l’edizione di quest’anno del tradizionale corteo di Cgil, Cisl e Uil per la festa dei lavoratori. Quest’anno, più che mai, la Uil di Agrigento sarà presente, con una delegazione, alla manifestazione del primo maggio per unirsi all’urlo di protesta".