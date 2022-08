Premio "Progresso economico nell'era digitale", ecco come far arrivare le designazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Camera di Commercio di Agrigento, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, indice per l’anno 2022 il “Premio Progresso Economico nell’era digitale”.

Il premio, che gode del Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell’assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende ed ad alcune personalità che si sono particolarmente distinte sul versante dell’innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato.

"L'Ente camerale, interpretando i desideri e i sentimenti del territorio, ritiene - afferma il Commissario straordinario Giuseppe Termine - che tra i suoi compiti ci sia anche quello di additare alla pubblica estimazione l'attività di coloro che, con opere concrete nell'ambito della transizione digitale, del lavoro, della finanza e delle arti, anche con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico e in collaborazione con la pubblica amministrazione, abbiano in qualche modo giovato alla comunità elevando il suo prestigio e la sua reputazione e sostenendo con dedizione le singole istituzioni. L’emergenza sanitaria prima, le conseguenze del conflitto bellico, la crescita del tasso d'inflazione e i rincari dell'energia - aggiunge Giuseppe Termine - continuano a frenare il rilancio dell'economia ed è per questo che, anche in questo particolare momento, si vuole dare un segno di speranza per il futuro anche attraverso un attestato di riconoscenza per le imprese del territorio. Un modo di rendere merito all’intelligenza, al sacrificio ed allo spirito di resilienza da parte delle imprese, dando significato e valore ai protagonisti del tessuto economico del territorio, alle loro intuizioni e a quello spirito costruttivo che sorregge la crescita all’interno di percorsi di legalità”.

Chi vuole segnalare aziende che si sono particolarmente contraddistinte nell’anno in corso, può far pervenire la propria designazione, entro il 15 settembre 2022, presso la segreteria della presidenza della Camera di Commercio di Agrigento, contattando la Signora Maria Bellavia al numero diretto 0922 490228 o tramite email all’indirizzo presidenza@ag.camcom.it