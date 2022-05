Premio “Progresso economico”, cerimonia di consegna alla Camera di commercio: ecco i nomi dei vincitori

Sabato 7 maggio, alle ore 10.30 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, è prevista la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dell’edizione 2021 del premio “Progresso economico nell'era digitale”.

Dopo una lunga pausa ritornano gli eventi in presenza e finalmente sarà possibile consegnare nelle mani gli attestati dell'onorificenza concessa precedentemente nel corso di un collegamento da remoto su piattaforma.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico e consiste nell'assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende e alle personalità che si sono particolarmente distinte sul versante dell'innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione.

"La cerimonia di consegna dei riconoscimenti - ha detto il commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine - rappresenta ormai un appuntamento tradizionale dell’ente con cui si segnalano alla pubblica opinione quelle realtà imprenditoriali e quelle personalità che con la loro attività lavorativa e con le loro doti e capacità hanno contribuito alla crescita economica del territorio. Per questo, ogni anno, la premiazione di coloro che vengono ritenuti meritevoli del riconoscimento avviene in una giornata dedicata e a tal proposito la Camera di commercio di Agrigento ha costituito un apposito albo dove sono menzionati tutti coloro che nel tempo hanno ricevuto il premio. In questo particolare momento - conclude il commissario - con questo appuntamento coltiviamo l'ambizione di dare un segnale di speranza per il futuro e di onorare il debito di riconoscenza che il territorio ha nei confronti di chi non si è rassegnato davanti alle difficoltà e ha dato prova di sapere reagire ed essere in grado di affrontare sfide sempre più impegnative per consolidare una crescita nel rispetto delle regole e della legalità”.

Gli attestati saranno consegnati ad aziende e ad alcune personalità che con la loro attività hanno recato valore aggiunto alla crescita culturale ed economica del territorio: Castelli abbigliamenti; Iacolino srl, azienda leader nel campo dell’elettricità; Tenute Marchesi di Rampigallo, azienda agricola; Racchetta supermercati, grande distribuzione; Orizzonte Natura, lavorazione prodotti agroalimentari; D. G. di Di Giovanna Laura e C, gioielleria; Sabella, pasticceria; Tecnoimpianti di S. E A. Vecchio; Ignazio La Porta, presidente BCC Agrigentino; Ignazio Altieri alla memoria; Chiara Marsala, scrittrice.