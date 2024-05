Uno tra i migliori gin al mondo é fatto ad Aragona: premio per "Apenera"

È agrigentino uno dei migliori gin al mondo. Ad aggiudicarsi infatti il prestigioso "The Gin Guide Awards" è stato "Apenera", il distillato realizzato ad Aragona e che ha come propria caratteristica principale l'essere prodotto utilizzando miele di api nere e specie botaniche siciliane.

"Apenera Gin" ha superato tre batterie di test alla cieca ed è stato decretato vincitore per la categoria "Contemporary Gin", "per la qualità delle sue straordinarie botaniche, i profumi e gli aromi che raccontano di Sicilia, la grande morbidezza e la sua spiccata eleganza".

"Una gioia immensa e tanta soddisfazione che ci ripaga da tutti gli sforzi condotti negli ultimi due anni per portare avanti il nostro progetto - affermano Jerry Prestigiacomo e Giusy Cipolla, i due giovani fondatori e creatori di Apenera Gin, tornati a investire in Sicilia dopo un lungo periodo all'estero. "La nostra idea - continuano - è quella di associare l'immagine dell’Ape Nera Mellifera Siciliana alla storia dei Siciliani. Un popolo che, come le Api Nere, ha resistito e resiste tutt'ora alle migrazioni e alle tante contraddizioni che caratterizzano la nostra isola, e che adesso con tanto sforzo e coraggio vuole tornare a vivere le città e raccontare della bellezza delle proprie origini da protagonista. Questo premio ci dà la forza necessaria per continuare a credere nei nostri sogni".

Apenera, nasce nel 2021 ad Aragona in un vecchio deposito di frutta secca restaurato e trasformato.