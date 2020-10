"Progresso Economico nell'era digitale", la Camera di commercio lancia premio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Camera di Commercio di Agrigento, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, indice per l’anno 2020 il "Premio Progresso Economico nell'era digitale”.

"L'emergenza del Covid-19 e la sfida digitale - sottolinea il commissario straordinario Giuseppe Termine -hanno accelerato alcuni cambiamenti nell'organizzazione dell'evento che si propone di rappresentare, anche in questo difficile momento, un segno di speranza per il futuro e un attestato di riconoscenza per le imprese del territorio".

Il premio, che gode del Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell’assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende che si sono particolarmente distinte sul versante dell’innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato.

Chi vuole segnalare aziende che si sono particolarmente contraddistinte nell’anno in corso, può far pervenire la propria designazione, entro il 25 ottobre 2020, presso la segreteria della presidenza della Camera di Commercio di Agrigento, contattando la Signora Maria Bellavia al numero diretto 0922 490228 o tramite email all'indirizzo presidenza@ag. camcom.it