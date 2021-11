Premio Cambiamenti 2021 CNA, il "Museo Diffuso dei 5 Sensi" sale sul gradino più alto del podio

È di Sciacca il progetto che vince il “Premio Cambiamenti 2021” indetto dalla CNA, con il coordinamento di Francesco Cuccia, per offrire importanti opportunità di crescita alle giovani attività imprenditoriali.

Si tratta del “Museo Diffuso dei 5 Sensi”, lo spazio a cielo aperto le cui strade sono i corridoi, le piazze diventano sale di esposizione mentre le botteghe degli artigiani e persino le case dei residenti vengono trasformate in vere e proprie teche attraverso le quali scoprire il vero tesoro: le persone. Si tratta di un progetto promosso dalla cooperativa “Identità e bellezza".

A spiegarne contenuti e finalità, che tra l’altro è possibile replicare in tutte le altre realtà siciliane e del Paese, è stata la responsabile Viviana Rizzuto: “La nostra forza -a ha detto - si fonda su un sano e consapevole patto di comunità. Sciacca è diventata un grande laboratorio sociale, dove un’intera collettività sceglie di scrivere il proprio futuro fondandolo su un’economia sostenibile: l’identità e la bellezza come contenuto e il turismo come strumento”.

Il museo saccense si porta a casa 1000 euro e la possibilità di partecipare alla finale nazionale di Roma dove in palio ci sono 20 mila euro per il primo posto e 5 mila euro per la seconda e la terza posizione.