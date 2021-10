Poste Italiane: via ad una rete multicanale per i cittadini della provincia di Agrigento

Via ad un canale digitale per accedere ai prodotti e ai servizi di Poste Italiane in condizioni di assoluta sicurezza: ci saranno anche dei corsi di educazione digitale e finanziaria on line.

Il gestore, tramite il sito internet www.poste.it, è già possibile gestire il conto bancoposta o il libretto di risparmio, sottoscrivere un buono fruttifero on line, richiedere un prestito o i dati per l’Isee. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

In questa trasformazione digitale Poste italiane ha inoltre deciso di accompagnare i cittadini della provincia di Agrigento, sia attraverso dei veri e propri corsi di Educazione Digitale e Finanziaria realizzati online (di cui si sono svolte 7 edizioni) sia attraverso dei videotutorial resi disponibili dal Tg Poste in un’apposita playlist sul canale Youtube dell’Azienda, dove si spiega in modo facile e intuitivo come operare sulle APP di Poste Italiane.