Poste, in provincia aumenta del 49 per cento il volume dei pacchi consegnati per acquisti on line

Numeri importanti che collocano l’azienda il primo partner per il mercato e-commerce con 17 centri recapito nell’Agrigentino

In provincia di Agrigento ci sono 17 centri recapito e una flotta di circa 200 mezzi (di cui oltre 40 “green”) che portano al 49 per cento l’aumento dei pacchi consegnati nei primi otto mesi dell’anno. A disposizione anche una rete di 73 uffici postali e 53 “Punto Poste”. Questi numeri hanno reso possibile il collocamento dell’azienda al primo posto nella classifica dei partner per il mercato e-commerce.

Quest’anno, inoltre, la consegna e-commerce si è arricchita di nuovi servizi sia per le aziende che per i cittadini.

Gli operatori, ovvero i venditori e-commerce, possono personalizzare i servizi offerti al destinatario finale grazie al pacchetto “Scegli Tu” che offre un prodotto su misura quale la consegna in altra data, ad altro indirizzo o al vicino, ritiro in ufficio postale o PuntoPoste o Locker automatici, consegna in luogo sicuro o giacenza per vacanze.

Inoltre attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale cambia anche l’esperienza di consegna: è possibile, infatti, consultare lo stato della spedizione direttamente via whatsapp (inviando un messaggio al numero 3715003715 si entra in contatto con l’assistente digitale poste). Con il servizio di tracciatura online, già disponibile su web e app, si può tracciare lo stato della spedizione per qualsiasi tipo di prodotto.