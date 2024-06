Poste italiane, anche in provincia un webinar per conoscere l'innovazione nei sistemi di pagamento

Anche in provincia di Agrigento tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 26 giugno si svolgerà la sessione dal titolo “Il digitale al servizio del cittadino - l’innovazione nel pagamento delle utenze” in cui Alberto Scaduto, responsabile dell’area Incassi di Postepay, racconterà l’innovazione in atto nei sistemi, le molteplici opzioni che agevolano e semplificano la fase di pagamento, i criteri di sicurezza ed i tanti vantaggi per l’utente nell’utilizzare le soluzioni digitali.

Una delle innovazioni più rilevanti è stata l'introduzione del "Qr code", che ha reso i pagamenti più semplici e accessibili per il cittadino.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.