Pensioni di novembre in pagamento, Poste italiane: "Ecco tutte le indicazioni"

Sono in pagamento in provincia di Agrigento le pensioni di anzianità presso gli sportelli di Poste Italiane. Le somme saranno infatti accreditate a partire da domani (25 ottobre) per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay evolution. I titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution potranno prelevare direttamente i contanti da uno dei 69 ATM Postamat disponibili in provincia.

Per evitare assembramenti l'accesso agli sportelli sarà contingentato per lettera del cognome dell'utente: i cognomi dalla A alla B, lunedì 25 ottobre; dalla C alla D martedì 26 ottobre; dalla E alla K mercoledì 27 ottobre; dalla L alla O giovedì 28 ottobre; dalla P alla R venerdì 29 ottobre; dalla S alla Z sabato mattina 30 ottobre.

Poste Italiane ricorda inoltre in una nota che "i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio".

Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.