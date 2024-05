Poste italiane, per il 2 giugno in arrivo una speciale cartolina filatelica

Sarà disponibile anche in provincia la nuova cartolina filatelica dedicata al 2 giugno realizzata da Poste Italiane. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina può essere acquistata a un euro nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento centro e online sul sito poste.it; nei dieci spazio filatelia del territorio, dal 31 maggio al 7 giugno, sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato.