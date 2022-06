Poste Italiane cerca nuovi consulenti, 8 assunzioni nell'Agrigentino

Prosegue da parte di Poste Italiane il piano di assunzioni a tempo indeterminato nel ruolo di consulenti finanziari per gli uffici postali siciliani.

Per candidarsi basta inserire i propri dati insieme al curriculum vitae nella sezione “posizione aperte” presente all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, contenente inoltre le informazioni sul processo di selezione.

Sono 76 i consulenti finanziari di Poste Italiane a disposizione dei cittadini della provincia di Agrigento. "Nonostante la crisi pandemica - si legge in una nota -, nello stesso periodo l’azienda ha assunto oltre 10 nuove risorse in questo ruolo ed entro fine anno sempre sul territorio agrigentino saranno firmati 8 contratti a tempo indeterminato. Si tratta di una rete di giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze".