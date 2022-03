Poste, ecco il corso di educazione finanziaria on line per gestire meglio il budget familiare

Un corso per gestire meglio le risorse economiche del nucleo familiare: il 31 marzo i cittadini della provincia di Agrigento potranno partecipare al primo appuntamento del nuovo ciclo di nove incontri di educazione finanziaria.

Gli incontri, aperti a tutti si svolgono, in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live. Per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con lo gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione del 31 marzo, in programma dalle 18 alle 19, gli esperti di Poste Italiane tratteranno la tematica del budget personale e familiare proponendo soluzioni per gestire correttamente le entrate e le uscite mensili, ridurre gli sprechi e organizzare al meglio le risorse disponibili. Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, ciascun esperto fornirà ai partecipanti indicazioni concrete per risparmiare, proteggersi dagli imprevisti e compiere scelte economiche consapevoli e responsabili.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente basta digitare il seguente indirizzo internet: https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=2022_03_31_CWBP.

Nei prossimi mesi sono previsti altri otto appuntamenti che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico.