Poste italiane, crescono i pacchi consegnati in provincia di Agrigento: +13%

Una tendenza in crescita in tutta Italia che ha visto in Sicilia numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento di oltre il +13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si tratta degli effetti della trasformazione della rete logistica di Poste Italiane che nell’Agrigentino può contare su una flotta di oltre 170 mezzi, di cui circa il 60% interamente green, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo e che concorrono a garantire il servizio di recapito su tutto il territorio, dai comuni più piccoli alle città più grandi.

Nei primi tre mesi del 2024 Poste Italiane ha consegnato 71 milioni di pacchi, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.