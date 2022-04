Anche ad Agrigento non funzionano bancomat e carte di credito: cosa sta succedendo

Ad Agrigento, come in diverse città d'Italia, si segnalano problemi nell'uso di strumenti di pagamento digitali: carte di credito e bancomat vengono rifiutati dai pos. Per questo motivo in molti negozi da stamattina non si possono effettuare i pagamenti con carta e si chiedono solo contanti. Tuttavia si segnalano problemi anche agli sportelli Atm per il ritiro dei contanti. Il sito downdetector raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito. Serebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat. Ma non è ancora chiaro cosa stia causando il malfunzionamento: pare - ma non è confermato - che questi problemi riguardino solo alcuni istituti bancari.

Diverse segnalazioni di disagi sono pervenute alla redazione di AgrigentoNotizie: "Al supermercato - racconta una lettrice - non si riusciva a pagare col bancomat o con carte di credito, ma solo in contanti. Alle casse si è creato il caos e qualcuno ha dovuto svuotare il carrello". Stessa situazione in altri supermercati cittadini e in diversi bancomat della città.

Fonte: Today.it