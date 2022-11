Tari 2022, in arrivo 8.124 bollette per circa 4 milioni di euro: Natale complicato per i contribuenti

Sono 8.124 gli avvisi - per un importo complessivo di 3.859.353 euro - Tari 2022. Bollette che arriveranno, a partire dai prossimi giorni, nelle abitazioni degli empedoclini. La lista di carico del ruolo ordinario è stata già trasmessa, dal funzionario comunale, alla ditta che si occuperà della spedizione.

Entro la fine dell'anno, come da "tradizione", arriveranno anche gli avvisi per la Tari non pagata o onorata in maniera errata e altri eventuali avvisi di tributi non ancora versati. Sarà, di fatto, come ogni anno, un Natale e una fine dell'anno un po' complicata - certamente quest'anno ancora di più visto l'aumento esponenziale dei costi per le forniture di gas e luce - per i contribuenti. Tanto per gli empedoclini, quanto per tutti quelli della provincia. E non solo naturalmente.