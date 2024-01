Vetrina nazionale per il pistacchio di Raffadali Dop: degustazioni alla fiera Sigep di Rimini

Vetrina nazionale per il consorzio di tutela del Pistacchio di Raffadali Dop che ha presentato un'esposizione alla fiera Sigep di Rimini.

Una grande opportunità per tutte le aziende aderenti al consorzio che hanno avuto la possibilità di esporre, far degustare i prodotti e incontrare migliaia di operatori del settore, con i quali sono stati presi contatti e che già a partire dai prossimi mesi apriranno nuovi e importanti scenari e sviluppi per l'utilizzo del Pistacchio.

L'area espositiva si è realizzata dentro lo spazio del consorzio del Cioccolato di Modica IGP, con cui ormai vi è un consolidato rapporto di collaborazione e progettualità comune.

Diversi gli appuntamenti tenuti all'interno dell'area del ChocoArena che hanno visto esibire i maestri pasticceri e della panificazione (Franco Nocera, Enzo Di Stefano e Carlo Pedalino) oltre a Ottavio Aprile, primo maestro cioccolatiere ad aver realizzato, con una etichetta autorizzata dal Masaf, la barretta di cioccolato di Modica IGP al pistacchio di Raffadali Dop.

Nel corso dell'evento si sono tenuti importanti incontri alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, con cui tra l'altro sono stati affrontati argomenti quali la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp e la frutta in guscio.