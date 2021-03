Piano di alienazione del libero consorzio, ecco cosa sarà messo in vendita

Il Libero consorzio di Agrigento torna a tentare la vendita dei propri beni "non strumentali". Sei gli immobili inseriti nel piano triennale delle alienazioni, con un valore complessivo di oltre sei milioni di euro.

Si tratta, nello specifico, di un lotto di terreno adibito a villetta comunale nel comune di Castrofilippo, confinante con la proprietà del Comune di Castrofilippo e proprietà private (30mila euro); un edificio situato nel comune di Comitini, confinante con proprietà private (valore 6.394 euro); un immobile denominato ”Casa Albergo per la Terza Età” sito nel territorio del Comune di Ribera (valore 662.409,20); l'immobile, con relative aree annesse della caserma provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta, che da sola ha un valore di quasi un milione di euro e il centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli di Ribera, dal valore di quasi 4 milioni e mezzo di euro. In vendita anche un "relitto stradale" lungo la provinciale 37 nel tratto Sciacca-Caltabellotta San Carlo, dal valore di 640 euro.