Permessi di costruire e condoni edilizi, palazzo dei Giganti incassa più di 330 mila euro

Si attesta a più di 330 mila euro la cifra degli incassi, accertati, dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire nel terzo trimestre del 2022. "Numeri importanti per il nostro bilancio" - ha detto il sindaco Franco Miccichè – .

"Nel dettaglio - spiega l’assessore Gerlando Principato – sono stati incassati 251.420,83 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 85.148,28 mila euro per i permessi di costruire. Nel 2022 abbiamo accertato un incasso complessivo di 807.388,98 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 464.702,40 mila euro per i permessi di costruire". "Numeri importanti per il nostro bilancio – commenta il sindaco Franco Miccichè – che confermano il grande lavoro svolto dal settore condoni e permessi di costruire del settore V in questi due anni di amministrazione".

"Un risultato che mi rende particolarmente soddisfatto - dice l'assessore Gerlando Principato - ma sono abituato a guardare avanti, sono 4.693 pratiche ancora da smaltire, sulle oltre 12.400 pratiche iniziali. E calcolando gli anni dalla partenza delle sanatorie (il primo condono è del 1985), significa che in 33 anni sono state esaminate poco più della metà delle richieste. Con un notevole danno anche economico per le casse del Comune, perché secondo i calcoli la conclusione degli arretrati porterebbe nelle casse del Comune circa 12 milioni di euro. Fino a che queste pratiche non sono regolarizzate rappresentano un freno al mercato - spiega - sia perché bloccano le compravendite sia, soprattutto, perché sono di ostacolo alle iniziative per la rigenerazione del territorio".

Dall’avvio dell’amministrazione Miccichè, novembre 2020 ad oggi, sono stati incassati 1.989.715,76 euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.731.042,45 euro per i permessi di costruire.