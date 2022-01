Pensioni, via all'erogazione alle Poste: ecco tutte le regole

Via da domani, 26 gennaio, il pagamento delle pensioni anche in provincia di Agrigento per i titolari di libretto di risparmio,

di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. A comunicarlo è Poste Italiane.

Per scongiurare gli assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo dei turni: i cognomi dalla A alla B mercoledì 26 gennaio; dalla C alla D giovedì 27 gennaio; dalla E alla K venerdì 28 gennaio dalla L alla O sabato mattina 29 gennaio; dalla P alla R lunedì 31 gennaio e dalla S alla Z martedì 1° febbraio.

Gli utenti di età pari o superiore a 75 anni che ritirano la pensione presso gli uffici postali in contanti, possono

richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio. In 27 uffici postali della provincia di Agrigento è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp richiedendo il il ticket al numero 3715003715.