Via libera al concorso: 8 i posti disponibili al Comune di Palma

Concorso per titoli per la copertura di otto posti al Comune di Palma di Montechiaro. A rendere noto che è stato dato il via alle procedure di concorso è stato il sindaco Stefano Castellino.

Il concorso per titoli riguarda un posto di funzionario amministrativo, categoria D, full time; un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario di vigilanza, categoria D; un posto di finzionario tecnico, categoria D, full time; un posto per funzionario informatico, categoria D, full time. Ma anche 4 posti di istruttore culturale part time, 18 ore settimanali. Tutti gli interessati dovranno far pervenire i documenti richiesti entro le ore 13 del 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gurs serie speciale concorsi .