Poste, in pagamento le pensioni di ottobre: ecco tutti i dettagli

Sono in pagamento a partire dal prossimo 1 ottobre le pensioni in provincia di Agrigento presso i 69 uffici postali del territorio. A renderlo noto è Poste Italiane.

Per evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà (preferibilmente) come già avvenuto nei mesi scorsi, seguendo un ordine alfabetico: dalla A alla C sabato mattina 1° ottobre; dalla D alla K lunedì 3 ottobre; dalla L alla P martedì 4 ottobre; dalla Q alla Z mercoledì 5 ottobre.

Poste Italiane comunica inoltre che le pensioni del mese di ottobre saranno disponibili, sempre a partire da sabato 1° ottobre, per i titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti dai 69 Postamat della provincia senza bisogno di recarsi allo sportello. Gli stessi hanno diritto ad un risarcimento fino a 700 euro in caso di furto.