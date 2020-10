Outlet di grandi firme in via Atenea? Micciché convoca un primo incontro

Un outlet di grandi firme in via Atenea? E' un'idea - un sogno ambizioso forse - lanciata dal neo sindaco di Agrigento Franco Micciché che ha già deciso di fare un primo passo: convocare una riunione con tutti i proprietari dei magazzini sfitti in via Atenea per discutere di questa eventualità. Se ci sarà unione di intenti si potrà procedere ad organizzare un incontro con un gruppo imprenditoriale interessato a realizzare un outlet di grandi firme nella via principale della città.

"In questi giorni verrà fissata data e luogo dove potere procedere all’incontro, nel rispetto delle attuali ristrettezze legate alla pandemia da Covid-19" - ha garantito Micciché -.

Il progetto è ambizioso certo, specie in tempi di pandemia da Covid-19. Ma l'idea potrebbe veramente essere l'ancora di salvezza di quello che è stato un punto commerciale vivo e capace d'attrarre. Il progetto, per grandi linee, era stato avanzato, la scorsa estate, da Peppe Di Rosa che ha appoggiato la candidatura di Micciché.